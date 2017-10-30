Суд отпустил на свободу главного фигуранта дела о гибели детей на югорской трассеСегодня в 16:30
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Потерпевшие протестуют.
Главного фигуранта уголовного дела о декабрьском ДТП в Югре, в котором погибли 11 воспитанников нефтеюганской спортшколы, Раиля Саитханова отпустили под подписку о невыезде. Аналогичная мера пресечения избрана для экс-директора СДЮСШОР "Сибиряк" Ирины Тарасовой. Водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук оставлены под стражей еще на 3 месяца. Об этом "Уралинформбюро" сообщили родители воспитанников спортшколы.
Трагедия произошла 4 декабря 2016 года на 926 километре трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. Детская сборная по акробатике из Нефтеюганска возвращалась с соревнований из окружной столицы. Перевозивший детей автобус задел встречный грузовик и залетел под фуру. Погибли 11 детей и их тренер, еще 19 человек пострадали.
Саитханову вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц, Тарасовой - халатность, повлекшую гибель людей. Зайнуллина и Сидорука обвиняют по более тяжкой статье - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, по предварительному сговору".
Родители погибших и пострадавших возмущены решением суда. Они составили петицию, которую разместили на сайте Change.org, с требованием отменить решение.
"Так как статья Саитханова квалифицируется как средней тяжести, то судья Блашкова приняла решение освободить его из-под стражи под подписку о невыезде с проживанием в Ханты-Мансийске на все время до окончания суда. Родители потерпевших в шоке. Общественность негодует: компетентность следственной бригады ставится под сомнение, суд не объективен Родители потерпевших серьезно возмущены приговором суда и считают, что при таком количестве погибших детей возможное наказание Саитханову, а также нынешнее серьезное ослабление содержания под стражей, мягко сказать, неприемлемо Он не признал свою вину до сих пор, ехал без прав и не помогал пострадавшим после аварии. Если наше правосудие будет таким снисходительным, скоро мы все окажемся под колесами неуправляемых грузовиков, которые, как выяснилось, выполняют очень значимые функции", - говорится в тексте петиции (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
Стоит отметить, что на расследование уголовного дела по факту ДТП обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. В первый свой визит в Сургут он встретился с родителями детей, которые погибли и пострадали в автокатастрофе. Результатами той встречи стало письмо губернатору Югры Наталье Комаровой, а также поручение провести дополнительное расследование по делу.
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