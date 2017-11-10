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Поджигателя памятника Ельцину выдворят из РоссииСегодня в 12:41

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Но сначала он ответит по "уголовке".

Игоря Щуку, пытавшегося поджечь памятник Ельцину, по решению Верх-Исетского райсуда суда выдворят из России. Также за нарушение режима пребывания на территории страны мужчина заплатит 2 000 рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Между тем, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении нарушителя по статье "Вандализм". Решения суда по нему Щука будет дожидаться в центре временного содержания иностранных граждан, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

7 ноября 31-летний Игорь Щука попытался поджечь памятник бывшему президенту России Борису Ельцину. Но его успели остановить охранники музея. Известно, что мужчина родом из Белоруссии, был ополченцем в ДНР, член "Национал-большевисткой партии", запрещенной в России.

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