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На официальном портале свердловского Следственного управления СКР 15 ноября опубликован фоторобот подозреваемого в совершении преступления в отношении 12-летней екатеринбурженки.

В пресс-службе ведомства "Уралинформбюро" сообщили, что портрет подозреваемого уточнен. Опознавших мужчину просят обратиться по телефонам: 8(343) 297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сыщики опубликовали фотографии одной из основных улик - огромного баула, в котором преступники перевозили девочку. Горожан просят сообщить в органы, если видели, как вечером 7 ноября двое мужчин заносили в подъезд жилого дома, выносили из него, грузили в багажник автомобиля огромную хозяйственную сумку.

7 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга двое неизвестных похитили школьницу, несколько часов истязали ее, а затем оставили на ЕКАД. Уголовное дело было возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера". Следствие продолжается.

После произошедшего в некоторых школах мегаполиса родителям настоятельно рекомендуют сопровождать своих детей по пути на учебу и обратно.

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