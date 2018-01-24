Из больницы.

В Перми из больницы выписали одного из подростков, устроивших резню в школе №127. В ближайшее время его привезут в СИЗО. Второй все еще находится в стационаре, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого минздрава.

Кровавая трагедия в школе произошла утром 15 января. Двое подростков ворвались в кабинет 4 класса. Они порезали ножом учительницу и 9 детей. На теле женщины насчитали 17 ранений.

Как выяснилось, один из подростков ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики. Следователи предъявили юношам обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч.3 ст.30, пп."а,в,ж" ч.2 ст.105 УК РФ). 17 января суд заключил их под стражу на 2 месяца.

В настоящее время в больнице остаются двое детей, еще двое - на дневном стационаре. Кроме того, один из четвероклассников проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Состояние пострадавшей учительницы стабильное, все показатели в норме. Женщину собираются наградить медалью "За отвагу".

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