В СИЗО.

24 января из больницы выписали второго подростка, устроившего резню в пермской школе №27. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе минздрава Прикамья. Школьника ждут в СИЗО.

Бойня в школе произошла утром 15 января. Двое подростков порезали ножом учительницу 4 класса и девятерых детей. Затем они нанесли ранения друг другу.

Один из зачинщиков ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики. Обоим подросткам предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". 17 января суд заключил их под стражу на два месяца.

В настоящее время в больнице остаются двое детей. Еще один четвероклассник проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Пострадавшая учительница находится в стабильном состоянии.

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