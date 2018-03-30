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Избивший DJ Smash пермский экс-депутат остался на свободеСегодня в 17:15

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Отпущен под залог.

Бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева отпустили под залог в 200 тысяч рублей. Суд отказал следствию в домашнем аресте политика, которого подозревают в избиении DJ Smash (Андрея Ширмана), передает "Уралинформбюро".

На музыканта напали в ночном клубе "Дом Культуры" 10 февраля. Пострадавший уверяет, что его избил Телепнев за отказ сделать совместное фото. У Ширмана диагностировали открытый перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Телепнев отрицает причастность к избиению диджея. Он заявил журналистам, что находился "рядом с дракой".

По данным "Интерфакса", на следующей неделе пройдет очная ставка с участием Ширмана. После политику предъявят обвинение.

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