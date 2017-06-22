К этой идее вернутся позднее.

Государственная корпорация "Ростех" не планирует объединять "Уралвагонзавод" (УВЗ) и Курганский машиностроительный завод (КМЗ). Такую информацию озвучил генеральный директор ГК Сергей Чемезов.

Он отметил, что на сегодняшний день УВЗ еще не до конца перешел под управление "Ростеха", а, следовательно, преждевременно говорить о каком-то слиянии активов. "Пока об этом речь не идет, рано, надо разобраться. УВЗ практически полностью перешел, сейчас оформление завершается, но директор наш уже назначен", - цитирует Чемезова ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Ростех" рассматривает вариант преобразования "Уралвагонзавод" и "Курганмашзавод" в единый холдинг по выпуску бронетанковой техники.

Отметим, что накануне заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков рассказал журналистам, что местный вагоностроительный завод - АО "Алтайвагон" в течении полугода, также как УВЗ и КМЗ, будет поглощен "Ростехом".

Источники "Уралинформбюро" не исключают, что "Ростех" выступит антикризисным управляющим "Уралвагонзавода". После аудита и реструктуризации производства активы, занятые в выпуске гражданской продукции, будут проданы в частные руки.

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