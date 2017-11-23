В 2018 году.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Свердловской области в 2018 году составят 248,6 миллиарда рублей. Прогноз поступлений средств был представлен 22 ноября в региональном Заксобрании на заседании профильной рабочей группы, передает "Уралинформбюро".

Бюджет Среднего Урала на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был принят в первом чтении 14 ноября. После ряда согласительных процедур были уточнены прогнозы по объемам поступлений в казну в следующем году.

Одним из основных источников бюджета остается налог на доходы физических лиц. По сравнению с 2017 годом поступления по НДФЛ должны увеличиться на 6% - до 94 миллиардов рублей.

Аналогичный рост предполагается по налогу на имущество организаций. Однако, как пояснила заместитель министра финансов Свердловской области Людмила Пономарева, сказать точную цифру поступлений пока невозможно. Это связано с тем, что проект областного бюджета предполагает полное освобождение от уплаты налога за движимое имущество организаций образования и здравоохранения, а также предприятий других сфер экономики, у которых заработная плата не ниже среднероссийской по отрасли.

16,7 миллиарда, как ожидается, принесут свердловскому бюджету акцизы на нефтепродукты и алкоголь, 1,7 миллиарда - оплата штрафов и возмещение ущерба, 18,1 миллиона рублей – налог на игорный бизнес.



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