Лопнувшую в свердловском поселке трубу чинили два года назад26 января в 15:06
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За бюджетный счет.
Аварией в Мартюше заинтересовалась прокуратура Каменского района. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства, проверку провели в связи с отсутствием теплоснабжения в жилых домах и школе.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения поставщиками энергоресурсов и управляющими организациями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при подготовке к новому отопительному сезону, соблюдения прав граждан на бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами", — заверил представитель ведомства.
По мнению самих жителей Мартюша, в истории с порывом трубопровода есть немало интересного для куда более масштабной прокурорской проверки. Эту версию частично подтверждает аукционная документация, обнаруженная корреспондентом агентства на портале госзакупок.
Оказывается, лопнувшую в Мартюше трубу чинили всего 2,5 года назад... Фото: zakupki.gov.ru.
Оказывается, в 2015 году комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Каменского городского округа организовал конкурс на ремонт 300-миллиметрового трубопровода теплосети в поселке Мартюш.
В обязанности подрядчика входил довольно серьезный фронт работ, включая демонтаж старых и прокладку новых труб, стальных врезок и задвижек, изоляция труб минеральной ватой и рубероидом, монтаж стен камеры и плит перекрытий тепловых камер.
Судя по документу, конкурс тогда выиграла управляющая компания "СибНА", которая вызвалась произвести ремонт теплосети всего за 1 миллион рублей, выделенных из местного бюджета.
Участок магистрали, который необходимо было тогда привести в порядок, проходил под улицей Гагарина. Ранее в беседе с "Уралинформбюро" представители "СибНА" подтвердили, что порыв 23 января случился именно на этой улице. Получается, "рванула" труба, всего за два с половиной года до аварии успешно залатанная на бюджетные деньги.
Стоит заметить, что ЧП в Мартюше вызвало весьма резкую реакцию со стороны главы областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, который взял ситуацию с теплоснабжением поселка под личный контроль.
"Министр пообещал, что в случае повторения аналогичных ситуаций Минэнергетики и ЖКХ рассмотрит вопрос о принятии управленческих решений в отношении таких глав муниципальных образований", - пояснили в областном департаменте информполитики. По словам собеседника агентства, руководитель ведомства возмущен тем, что информация об аварии в установленном порядке не была оперативно доведена до министерства.
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