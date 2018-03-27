×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Общая трагедия: Аэрофлот "заморозил" цены на авиабилеты в КемеровоСегодня в 17:40

  • Текст

До 5-6 апреля.

Авиакомпания "Аэрофлот" по следам трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" установила минимальные тарифы на перелет из Москвы в Кемерово и обратно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, до 5 апреля пассажиры могут улететь из Шереметьево в столицу Кузбасса за 8 051 рубль. Перелет туда-обратно обойдется в 16 102 рубля.

Вернуться в Москву из Кемерово по "замороженным" ценам можно до 6 апреля.

"Аэрофлот выражает соболезнования родственникам и близким погибших", - добавили в компании.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел вечером 25 марта. Пламя охватило 1 500 "квадратов". По официальным данным, погиб 41 ребенок и 23 взрослых. Еще 53 человека пострадали.


Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В качестве подозреваемых задержаны и допрошены 5 человек.

Основная версия случившегося - замыкание электропроводки.

Ранее по теме:
В столице Урала массово эвакуируют торговые центры
Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
Путин, поезд в огне!

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×