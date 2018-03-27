До 5-6 апреля.

Авиакомпания "Аэрофлот" по следам трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" установила минимальные тарифы на перелет из Москвы в Кемерово и обратно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, до 5 апреля пассажиры могут улететь из Шереметьево в столицу Кузбасса за 8 051 рубль. Перелет туда-обратно обойдется в 16 102 рубля.

Вернуться в Москву из Кемерово по "замороженным" ценам можно до 6 апреля.

"Аэрофлот выражает соболезнования родственникам и близким погибших", - добавили в компании.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел вечером 25 марта. Пламя охватило 1 500 "квадратов". По официальным данным, погиб 41 ребенок и 23 взрослых. Еще 53 человека пострадали.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В качестве подозреваемых задержаны и допрошены 5 человек.

Основная версия случившегося - замыкание электропроводки.

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