Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослыхСегодня в 12:26
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Во время инспекции.
27 марта мэр Кемерово Илья Середюк предложил жителям лично убедиться, сколько тел погибших сейчас находится в морге, чтобы исключить слухи о большем количестве жертв трагедии.
Группа инициативных людей вместе с мэром села в автобус и отправилась в морг. Однако, как пишет Vse24.RU, при посещении учреждения горожане не обнаружили там тела детей. "В морге только трупы взрослых. Ни одного ребенка, нам не говорят, где они, мы в шоке", – сообщили они изданию.
Ранее в соцсетях появилась информация, что трупы детей увезли на местный хладокомбинат. По данным издания, жители собираются в ближайшее время обследовать указанное место.
Разбор завалов в ТРЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.
Пожар на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел вечером 25 марта. Огнем было охвачено более 1 500 квадратных метров. В ликвидации ЧС участвовали 840 человек и 195 единиц техники.
По официальным данным, пострадали 53 человека, 64 погибли. Свыше 20 тел уже опознано и передано родственникам. Однако неофициальные источники сообщают о сотнях жертв, только 30 из которых - взрослые.
Подробнее о причинах трагедии читайте в нашей статье "Путин, поезд в огне!".
Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При эксплуатации центра, по данным следователей, была допущена масса нарушений.
По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, пожарная сигнализация в "Зимней вишне" не работала с 19 марта, а охранник торгового центра после начала пожара не включил систему оповещения, которая была в строю.
"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", - цитирует Бастрыкина ТАСС.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Ранее Следственный комитет России также установил, что пожарные выходы в "Зимней вишне" были заблокированы.
В качестве подозреваемых по делу задержаны и допрошены 5 человек: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
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