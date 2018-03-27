Во время инспекции.

27 марта мэр Кемерово Илья Середюк предложил жителям лично убедиться, сколько тел погибших сейчас находится в морге, чтобы исключить слухи о большем количестве жертв трагедии.

Группа инициативных людей вместе с мэром села в автобус и отправилась в морг. Однако, как пишет Vse24.RU, при посещении учреждения горожане не обнаружили там тела детей. "В морге только трупы взрослых. Ни одного ребенка, нам не говорят, где они, мы в шоке", – сообщили они изданию.

Ранее в соцсетях появилась информация, что трупы детей увезли на местный хладокомбинат. По данным издания, жители собираются в ближайшее время обследовать указанное место.



Разбор завалов в ТРЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел вечером 25 марта. Огнем было охвачено более 1 500 квадратных метров. В ликвидации ЧС участвовали 840 человек и 195 единиц техники.

По официальным данным, пострадали 53 человека, 64 погибли. Свыше 20 тел уже опознано и передано родственникам. Однако неофициальные источники сообщают о сотнях жертв, только 30 из которых - взрослые.

Подробнее о причинах трагедии читайте в нашей статье "Путин, поезд в огне!".

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При эксплуатации центра, по данным следователей, была допущена масса нарушений.

По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, пожарная сигнализация в "Зимней вишне" не работала с 19 марта, а охранник торгового центра после начала пожара не включил систему оповещения, которая была в строю.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", - цитирует Бастрыкина ТАСС.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Ранее Следственный комитет России также установил, что пожарные выходы в "Зимней вишне" были заблокированы.

В качестве подозреваемых по делу задержаны и допрошены 5 человек: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

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