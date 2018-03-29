Свердловские пожарные эвакуируют 56 ТРЦСегодня в 18:40
- Текст
В ходе проверки.
Свердловские пожарные до 16 апреля проверят 396 объектов массового пребывания людей, в том числе 56 торгово-развлекательных центров области. От этом сообщил заместитель главного госинспектора региона по пожарному надзору Станислав Шевелев.
"Уралинформбюро" уже сообщало читателям о начале массовых инспекций в свердловских ТРЦ. В них, кроме органов госпожнадзора, участвуют представители прокуратуры и Росгвардии. Запустила волну проверок трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где в результате разрушительного пожара погибло не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок. В общей сложности до конца года надзорные органы намерены "протестировать" 1 040 объектов.
По словам Шевелева, в ходе контрольных мероприятий будут не только проверяться системы пожаротушения и оповещения, но и пройдут тренировки по эвакуации персонала торговых центров.
Стоит напомнить, что инспекция уже выявила "слабые звенья" в сети торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Среди них ТРЦ "Гринвич" и "Комсомолл".
В "Гринвиче" обнаружились устаревшие огнетушители и неудобные эвакуационные выходы. А в детских игровых комнатах "Комсомолла" не было слышно сигнала оповещения о пожаре, так как из нескольких громкоговорителей работает только один. Об этом написала на своей странице в Facebook глава исполкома регионального отделения ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева, принимавшая участие в проверках.
"Уралинформбюро" предполагает также, что проблемы с противопожарной системой есть в ревдинском ТРЦ "Квартал". Там утром 29 марта случился залив из пожарных кранов.
Ранее по теме:
ТРЦ "Гринвич" рискует повторить судьбу "Зимней вишни"
Ревдинский ТРЦ семьи Слесаревых не выдержал "пожарной" проверки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
Полковник из свердловского ГИБДД отказался дыхнуть в трубочку после ДТП
Офицера уволят из органов.Сегодня в 19:08
Узбеки-гипнотизеры украли у казахских пенсионеров 9 тысяч долларов
Считают в полиции.Сегодня в 19:04
С окон детских садов и школ снимут решетки
После трагедии в Кемерово.Сегодня в 18:53
В Тюмени сожители зарезали гостя и сбросили труп с 9 этажа
Они арестованы.Сегодня в 18:45
"Единая Россия" выдвинет 75 кандидатов в гордуму Екатеринбурга
По итогам праймериз.Сегодня в 18:41
"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга
Без сильного кандидата.Сегодня в 18:40
Свердловские пожарные эвакуируют 56 ТРЦ
В ходе проверки.Сегодня в 18:37
Главный коммунист Среднего Урала не будет митинговать за партию
На севере области.Сегодня в 18:25
Екатеринбургские высотки плохо защищены от пожара
А проверяют их раз в 7 лет.Сегодня в 18:20
Ревдинский ТРЦ семьи Слесаревых не выдержал "пожарной" проверки
Что это было?Сегодня в 18:15
Трое из пропавших при пожаре в Кемерово оказались живы
Пропавших теперь 64.Сегодня в 18:14
Дороги у "Екатеринбург Арены" перекроют ради тестовых матчей
Трижды за весну.Сегодня в 18:10
В Екатеринбурге экс-полицейского будут судить за взятку в 2 миллиона
От бизнесмена.Сегодня в 18:07
Южноуральские антимонопольщики подозревают новых перевозчиков в сговоре
На этот раз в Копейске.Сегодня в 18:06
На комфортную среду для свердловчан потратят 1,3 миллиарда
Из областного бюджета.
Главные новости
- Сегодня в 19:55Полковник из свердловского ГИБДД отказался дыхнуть в трубочку после ДТП
- Сегодня в 18:41"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга
- Сегодня в 18:20Ревдинский ТРЦ семьи Слесаревых не выдержал "пожарной" проверки
- Сегодня в 17:51Свердловский вице-губернатор "осадил" разрушителей "Химмаша"
- Сегодня в 16:18Кто закрыл двери в кинозал: отец погибших в Кемерово детей рассказал правду
Аналитика
"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга
Без сильного кандидата.
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!