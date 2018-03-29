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Свердловские пожарные эвакуируют 56 ТРЦСегодня в 18:40

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В ходе проверки.

Свердловские пожарные до 16 апреля проверят 396 объектов массового пребывания людей, в том числе 56 торгово-развлекательных центров области. От этом сообщил заместитель главного госинспектора региона по пожарному надзору Станислав Шевелев.

"Уралинформбюро" уже сообщало читателям о начале массовых инспекций в свердловских ТРЦ. В них, кроме органов госпожнадзора, участвуют представители прокуратуры и Росгвардии. Запустила волну проверок трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где в результате разрушительного пожара погибло не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок. В общей сложности до конца года надзорные органы намерены "протестировать" 1 040 объектов.

По словам Шевелева, в ходе контрольных мероприятий будут не только проверяться системы пожаротушения и оповещения, но и пройдут тренировки по эвакуации персонала торговых центров.

Стоит напомнить, что инспекция уже выявила "слабые звенья" в сети торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Среди них ТРЦ "Гринвич" и "Комсомолл".

В "Гринвиче" обнаружились устаревшие огнетушители и неудобные эвакуационные выходы. А в детских игровых комнатах "Комсомолла" не было слышно сигнала оповещения о пожаре, так как из нескольких громкоговорителей работает только один. Об этом написала на своей странице в Facebook глава исполкома регионального отделения ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева, принимавшая участие в проверках.

"Уралинформбюро" предполагает также, что проблемы с противопожарной системой есть в ревдинском ТРЦ "Квартал". Там утром 29 марта случился залив из пожарных кранов.

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