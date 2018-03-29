Проверка провалена.

28 марта сотрудники областной прокуратуры и регионального управления МЧС совместно с ОНФ нагрянули с инспекцией в екатеринбургский ТРЦ "Гринвич". Проверить торговые точки во всех субъектах РФ ранее поручил первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман. Поводом для этого послужила трагедия в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Увиденное шокировало проверяющих. "В Гринвиче большинство огнетушителей не заменены с 2010-го года, некоторые – с 2009-го. Многие эвакуационные выходы находятся в служебных помещениях бутиков и к ним невозможно пробраться из-за стремянок, гор коробок и других хозяйственных вещей", - написала об итогах проверки на своей странице в Facebook глава исполкома реготделения ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

По ее словам, ответственный за пожарную безопасность в "Гринвиче" уверяет, что все будет исправлено в ближайшее время, либо указывает "на ответственность других людей за нарушения".

Получается, пока вся страна гудит о том, что торговые центры должны быть безопасны для посетителей, собственники огромного ТРЦ в центре Екатеринбурга даже не соизволили проверить огнетушители и эвакуационные выходы в своих заведениях.

Активист ОНФ Людмила Варакина винит в подобных ситуациях "проклятый капитализм". "Собственникам торговых центров проще дать взятку, договориться с "крышей" в виде администрации города, чтобы не было проверок, чем выполнять дорогостоящие требования. Экономия на противопожарном оборудовании, отсутствие обучения людей в случае ЧС, регламента, кто и чем должен заниматься при пожаре или теракте - повсеместная история", – написала она на своей странице в Facebook после пожара в Кемерово.

"Вспомните "Гринвич" в Екатеринбурге - самый большой ТЦ за МКАДом, занимающий целый квартал. Попробуйте из него выйти максимально быстро, не заблудившись, найти парковку или выход на улицу, в метро. А теперь представьте, что вы делаете тоже самое, в условиях пожара, паники, криков, вы ищите потерявшихся близких и знакомых, вокруг огонь и дым", - добавила она.

Стоит отметить, что помимо "Гринвича" проверку не выдержал и ТРК "Комсомолл". По данным Жанны Рябцевой, пожарные выходы в здании открывались только ключом, который не всегда под рукой. Коридоры и служебные помещения в здании были захламлены.

В игровой комнате "Комсомолла" не было слышно оповещений. Из нескольких громкоговорителей в детской комнате отдыха работал только один. Помимо этого, не все огнетушители имели заряд, а датчики обнаружения задымления были затянуты полиэтиленовыми пакетами.

Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, включая 41 ребенка.

28 марта было объявлено днем Национального траура. В тот же день Заводский суд Кемерово удовлетворил ходатайства следствия и арестовал на 2 месяца фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Под стражу, по данным "Интерфакса" заключены управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор".

Кроме того, заочно арестован украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков), в отношении которого возбуждено уголовное дело за дезинформацию о числе погибших.



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