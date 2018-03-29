ТРЦ "Гринвич" рискует повторить судьбу "Зимней вишни"Сегодня в 10:34
- Текст
- Комментарии (2)
Проверка провалена.
28 марта сотрудники областной прокуратуры и регионального управления МЧС совместно с ОНФ нагрянули с инспекцией в екатеринбургский ТРЦ "Гринвич". Проверить торговые точки во всех субъектах РФ ранее поручил первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман. Поводом для этого послужила трагедия в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека.
Увиденное шокировало проверяющих. "В Гринвиче большинство огнетушителей не заменены с 2010-го года, некоторые – с 2009-го. Многие эвакуационные выходы находятся в служебных помещениях бутиков и к ним невозможно пробраться из-за стремянок, гор коробок и других хозяйственных вещей", - написала об итогах проверки на своей странице в Facebook глава исполкома реготделения ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.
По ее словам, ответственный за пожарную безопасность в "Гринвиче" уверяет, что все будет исправлено в ближайшее время, либо указывает "на ответственность других людей за нарушения".
Получается, пока вся страна гудит о том, что торговые центры должны быть безопасны для посетителей, собственники огромного ТРЦ в центре Екатеринбурга даже не соизволили проверить огнетушители и эвакуационные выходы в своих заведениях.
Активист ОНФ Людмила Варакина винит в подобных ситуациях "проклятый капитализм". "Собственникам торговых центров проще дать взятку, договориться с "крышей" в виде администрации города, чтобы не было проверок, чем выполнять дорогостоящие требования. Экономия на противопожарном оборудовании, отсутствие обучения людей в случае ЧС, регламента, кто и чем должен заниматься при пожаре или теракте - повсеместная история", – написала она на своей странице в Facebook после пожара в Кемерово.
"Вспомните "Гринвич" в Екатеринбурге - самый большой ТЦ за МКАДом, занимающий целый квартал. Попробуйте из него выйти максимально быстро, не заблудившись, найти парковку или выход на улицу, в метро. А теперь представьте, что вы делаете тоже самое, в условиях пожара, паники, криков, вы ищите потерявшихся близких и знакомых, вокруг огонь и дым", - добавила она.
Стоит отметить, что помимо "Гринвича" проверку не выдержал и ТРК "Комсомолл". По данным Жанны Рябцевой, пожарные выходы в здании открывались только ключом, который не всегда под рукой. Коридоры и служебные помещения в здании были захламлены.
В игровой комнате "Комсомолла" не было слышно оповещений. Из нескольких громкоговорителей в детской комнате отдыха работал только один. Помимо этого, не все огнетушители имели заряд, а датчики обнаружения задымления были затянуты полиэтиленовыми пакетами.
Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"
Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, включая 41 ребенка.
28 марта было объявлено днем Национального траура. В тот же день Заводский суд Кемерово удовлетворил ходатайства следствия и арестовал на 2 месяца фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Под стражу, по данным "Интерфакса" заключены управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор".
Кроме того, заочно арестован украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков), в отношении которого возбуждено уголовное дело за дезинформацию о числе погибших.
Ранее по теме:
Трагедия в Кемерово: прорехи в законах или халатность исполнителей?
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Ну ииии? Не закроют же! пока точно не сгорит..только тогда закроют все трц и сделают всё для безопасности!ответить
Гринвич точно не закроют. Откупятся от всех предписаний, если что. Лабиринт Минотавра, блинответить
- Последние новости
-
Сегодня в 15:25
Любимые свердловчанами учреждения культуры поощрят
Дополнительно.Сегодня в 15:18
Облсуд скостил срок Дудко
На 2 месяца.Сегодня в 15:06
Тюменец задушил приятеля проводом от утюга
Его ждет суд.Сегодня в 15:05
"Большой Урал" раскроет турпотенциал Азербайджана
От пляжного отдыха до делового туризма.Сегодня в 14:58
В работе Telegram в России произошел сбой
Роскомнадзор не при чем.Сегодня в 14:52
Свердловские депутаты одобрили отмену всенародных выборов мэра Екатеринбурга
Альтернативный законопроект отклонен.Сегодня в 14:48
Ожоги 75% тела: таджикский мальчик упал в кипящий казан
Умер в реанимации.Сегодня в 14:39
Депутат Госдумы от Среднего Урала предложил повесить на мигрантов чипы
Для контроля.Сегодня в 14:34
В Кизеле насмерть угорели жители многоквартирника
Была забита вентиляция.Сегодня в 14:06
Узбекская школьница пустила пулю в лоб младшей сестре
Из пневматического ружья.Сегодня в 13:49
Инфляция на Урале остается рекордно низкой
Третий месяц подряд.Сегодня в 13:42
Мэрия Екатеринбурга оправдала непреодолимое желание ТЮЗа
Купить дорогой автомобиль.Сегодня в 13:34
Разъяренная тюменка 16 раз пырнула сожителя ножом
И села на 10 лет.Сегодня в 13:30
"Екатеринбург Арену" возглавила женщина
Экс-директор "Урала".Сегодня в 13:27
В Екатеринбурге ищут опасного преступника
Полиция просит помощи.
Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»
Главные новости
- Сегодня в 15:18Облсуд скостил срок Дудко
- Сегодня в 14:52Свердловские депутаты одобрили отмену всенародных выборов мэра Екатеринбурга
- Сегодня в 13:42Мэрия Екатеринбурга оправдала непреодолимое желание ТЮЗа
- Сегодня в 12:11ЕТТУ "стрясло" с Мирошника 10 миллионов за трамваи
- Сегодня в 11:17МИД рекомендует лишить США консульства в Санкт-Петербурге
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.