Это самый крупный страховой случай в РФ.

Агенство по страхованию вкладов (АСВ) оценило страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" в 169,2 миллиарда рублей, сообщают федеральные СМИ. Всего в финучреждении на счетах и депозитах было размещено 181,5 миллиарда рублей.

Эксперты "Ведомостей" отмечают, что это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков.

Окончательный объем и структуру вкладов установит временная администрация в ходе формирования реестра обязательств банка перед клиентами.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 10 июля Центробанк ввел в "Югре" временную администрацию сроком на шесть месяцев, а также трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Причиной этого стало неустойчивое финансовое положение кредитного учреждения.

На сайте "Югры" размещена информация, что с 11 июля офисы банка перейдут на двухчасовой режим работы.

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