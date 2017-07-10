×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вкладчикам "Югры" выплатят 169 миллиардов рублейСегодня в 17:31

  • Текст

Это самый крупный страховой случай в РФ.

Агенство по страхованию вкладов (АСВ) оценило страховые выплаты вкладчикам банка "Югра" в 169,2 миллиарда рублей, сообщают федеральные СМИ. Всего в финучреждении на счетах и депозитах было размещено 181,5 миллиарда рублей.

Эксперты "Ведомостей" отмечают, что это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков.

Окончательный объем и структуру вкладов установит временная администрация в ходе формирования реестра обязательств банка перед клиентами.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 10 июля Центробанк ввел в "Югре" временную администрацию сроком на шесть месяцев, а также трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Причиной этого стало неустойчивое финансовое положение кредитного учреждения.

На сайте "Югры" размещена информация, что с 11 июля офисы банка перейдут на двухчасовой режим работы.

Ранее по теме:
Банк "Югра" передали временной администрации

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Банк, который лопнул»

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×