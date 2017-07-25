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Банк "Югра" подал в суд на ЦБ РФСегодня в 13:30

  • Текст

Начал с арбитража.

Банк "Югра" обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать решения и действия ЦБ РФ незаконными. Соответствующее заявление поступило в инстанцию 24 июля. Пока заседание суда по иску кредитной организации не назначено, передает "Уралинформбюро".

ЦБ РФ 10 июля 2017 года якобы из-за неустойчивого финансового положения банка "Югра" ввел в организации временную администрацию. 20 июля должна была начаться выплата компенсаций вкладчикам через ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб".

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