Начал с арбитража.

Банк "Югра" обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать решения и действия ЦБ РФ незаконными. Соответствующее заявление поступило в инстанцию 24 июля. Пока заседание суда по иску кредитной организации не назначено, передает "Уралинформбюро".

ЦБ РФ 10 июля 2017 года якобы из-за неустойчивого финансового положения банка "Югра" ввел в организации временную администрацию. 20 июля должна была начаться выплата компенсаций вкладчикам через ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб".

Ранее по теме:

Генпрокуратура опротестовала "приговор" ЦБ РФ банку "Югра"