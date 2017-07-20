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Генпрокуратура опротестовала "приговор" ЦБ РФ банку "Югра"Сегодня в 10:07

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Сочтя его угрозой экономике.

Генеральная прокуратура РФ опротестовала приказы Банка России о моратории на удовлетворение требований кредиторов ПАО "Банк "ЮГРА" и введении в финорганизации временной администрации.

Оснований для вынесения таких решений нет: ЦБ РФ в ходе надзорных и проверочных мероприятий ни разу не выявлял нарушений "Югрой" обязательных нормативов. Следовательно, банк "Югра" является финансово-устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

"Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране", - отмечают в Генпрокуратуре.

Временная администрация была введена в банке "Югра" 10 июля 2017 года якобы из-за неустойчивого финансового положения кредитного учреждения. 20 июля должна была начаться выплата компенсаций вкладчикам через ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб".

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