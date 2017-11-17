Главный свердловский ветврач взял депутатов на испугСегодня в 18:24
- Текст
И потребовал денег.
Свердловской области угрожает африканская чума свиней. Об этом 17 ноября заявил главный ветеринарный врач региона Евгений Трушкин. Речь о рисках для жизни и здоровья уральцев зашла в ходе обсуждения проекта бюджета на 2018 год, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
На заседании согласительной комиссии ЗакСО ветврач отметил, что Средний Урал находится в группе риска: в 40 километра от границы с областью находится ближайший очаг смертельно опасного заболевания.
"В настоящее время существует реальная угроза опасного заболевания - африканской чумы свиней - из соседних областей. За последние две недели вспышки этого особо опасного заболевания зарегистрированы в Тюменской, Челябинской и Курганской областях. В случае заноса африканской чумы свиней в наш регион существует реальная угроза ликвидации всего поголовья свиней, содержащихся как в личных подсобных хозяйствах граждан, так и на промышленных площадках. Приход чумы в область скажется на снижении ее инвестиционной привлекательности", - заявил Трушкин.
У напуганных таким отчетом депутатов на обеспечение санитарно-ветеринарного благополучия на Среднем Урале ветврач потребовал 94 миллиона 568 тысяч рублей. Спорить с ним никто не решился. Скорее, наоборот, депутаты и представители профильных ведомств решили поддержать требования Трушкина.
Зампредседателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Елена Трескова отметила, что деньги в бюджет 2018 года на защиту людей и животных от угрозы общих болезней заложить нужно. "Это важно, это надо воспринимать, как выделение денег на ГО и ЧС, так как ситуация может быть чрезвычайной", - подчеркнула она.
Стоит отметить, что в Тюменской области 10 ноября была зафиксирована вспышки африканской чумы. Очаг заразы обнаружили в селе Шорохово.
Между тем, в Свердловской области Россельхознадзор подтвердил вспышку туберкулеза у крупного рогатого скота в сельхозкооперативе "Путиловский" (Алапаевский район), где содержится примерно 1 700 коров. На предприятии несколько недель назад начался забой больных животных, завершить его планируют к 10 декабря. Восстановить дойное поголовье сельхозкооперативу обещали помочь власти региона.
Ранее по теме:
Тюменских ветеринаров заподозрили в сокрытии вспышки африканской чумы
У свердловских коров подтвердили туберкулез
Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:32
Минстрой России похвалил ведомство Волкова
За спасение долевых долгостроев.Сегодня в 18:24
Главный свердловский ветврач взял депутатов на испуг
И потребовал денег.Сегодня в 18:17
Навальный соберет пермяков у трамвайной остановки
24 ноября.Сегодня в 17:48
Глава Росгвардии оценил безопасность по-екатеринбургски
В преддверии ЧМ-2018.Сегодня в 17:38
В Екатеринбурге на пожаре погибли два человека
Горела теплотрасса.Сегодня в 17:20
Убийцы костанайского психиатра получили 86 лет
На четверых.Сегодня в 17:07
В Екатеринбург нагрянул замглавы МЧС РФ после жалобы бывшего спасателя
Владимиру Путину.Сегодня в 17:00
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:53
Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
Горчичники и морсы уже не лечат.Сегодня в 16:35
Рапопорт наступил на горло собственной песне
Без денег из бюджета.Сегодня в 16:09
Свердловские власти отдали казакам часть Алексеевского училища
Без торгов.Сегодня в 16:01
Обмотанный скотчем курганец задохнулся при попытке освободиться
Осудили его сожительницу.Сегодня в 15:56
Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
Из бюджета.Сегодня в 15:49
Министр образования Васильева подтвердила выселение студентов к ЧМ-2018
И посоветовала радоваться этому.Сегодня в 15:37
Пожилой рыбак-велосипедист утонул в курганском озере
Провалившись под лед.
Главные новости
- Сегодня в 17:48Глава Росгвардии оценил безопасность по-екатеринбургски
- Сегодня в 16:53Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
- Сегодня в 15:56Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
- Сегодня в 13:58Свердловских полицейских поощрят за поимку уподобившихся Карапетяну
- Сегодня в 09:02Рекламный креатив: маразм + позитив
Аналитика
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.