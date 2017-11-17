И потребовал денег.

Свердловской области угрожает африканская чума свиней. Об этом 17 ноября заявил главный ветеринарный врач региона Евгений Трушкин. Речь о рисках для жизни и здоровья уральцев зашла в ходе обсуждения проекта бюджета на 2018 год, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

На заседании согласительной комиссии ЗакСО ветврач отметил, что Средний Урал находится в группе риска: в 40 километра от границы с областью находится ближайший очаг смертельно опасного заболевания.

"В настоящее время существует реальная угроза опасного заболевания - африканской чумы свиней - из соседних областей. За последние две недели вспышки этого особо опасного заболевания зарегистрированы в Тюменской, Челябинской и Курганской областях. В случае заноса африканской чумы свиней в наш регион существует реальная угроза ликвидации всего поголовья свиней, содержащихся как в личных подсобных хозяйствах граждан, так и на промышленных площадках. Приход чумы в область скажется на снижении ее инвестиционной привлекательности", - заявил Трушкин.

У напуганных таким отчетом депутатов на обеспечение санитарно-ветеринарного благополучия на Среднем Урале ветврач потребовал 94 миллиона 568 тысяч рублей. Спорить с ним никто не решился. Скорее, наоборот, депутаты и представители профильных ведомств решили поддержать требования Трушкина.

Зампредседателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Елена Трескова отметила, что деньги в бюджет 2018 года на защиту людей и животных от угрозы общих болезней заложить нужно. "Это важно, это надо воспринимать, как выделение денег на ГО и ЧС, так как ситуация может быть чрезвычайной", - подчеркнула она.

Стоит отметить, что в Тюменской области 10 ноября была зафиксирована вспышки африканской чумы. Очаг заразы обнаружили в селе Шорохово.

Между тем, в Свердловской области Россельхознадзор подтвердил вспышку туберкулеза у крупного рогатого скота в сельхозкооперативе "Путиловский" (Алапаевский район), где содержится примерно 1 700 коров. На предприятии несколько недель назад начался забой больных животных, завершить его планируют к 10 декабря. Восстановить дойное поголовье сельхозкооперативу обещали помочь власти региона.

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