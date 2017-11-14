У свиней.

Ветеринарную службу Тюменской области подозревают в сокрытии факта вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора, передает "Уралинформбюро".

"Факты поставок больных АЧС животных на предприятия Курганской области и крестьянско-фермерское хозяйство Ямало-Ненецкого автономного округа, а также тот факт, что падеж свиней на момент постановки диагноза АЧС составлял более 600 голов, позволяют предположить, что на комплексе скрывался массовый падеж животных. При этом ветеринарной службой Тюменской области не были приняты меры по своевременной диагностике АЧС перед оформлением ветеринарных сопроводительных документов на отгружаемых с комплекса свиней", - говорится в сообщении ведомства.

Вспышка африканской чумы свиней в ООО "Комплекс" в тюменском селе Шорохово была официально установлена по результатам лабораторных исследований 10 ноября. Между тем, по предварительной информации, падеж на предприятии начался в 20-х числах октября. При этом свиньи, инфицированные возбудителем АЧС, с комплекса поступали в другие регионы страны, включая Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Специалисты Россельхознадзора направили обращение в адрес Генпрокуратуры РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении лиц, виновных в заносе и распространении возбудителя АЧС.

Как сообщалось ранее, в Шорохово до 10 декабря введен карантин. В селе полностью уничтожено поголовье свиней. Уничтожают зараженных хряков и на Ямале. По факту нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение инфекции и падеж животных, возбуждено уголовное дело.

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