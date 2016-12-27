Ее собутыльник не пострадал.

В столице Урала скончалась 59-летняя женщина после употребления дезинфицирующего лосьона. Екатеринбурженка с супругом и гостьей выпили 2 бутылочки "Вита-септ космо+" и легли спать - наутро женщина не проснулась.

"Она длительное время болела, была инвалидом и вела лежащий образ жизни. На место происшествия выезжали сотрудники территориального отдела ОВД и следственного комитета. Перед сыщиками предстала жуткая картина: за женщиной долгое время никто не ухаживал, у нее образовались пролежни, завелись паразиты", – пояснил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам мужа погибшей, лосьон они купили в магазине на улице Технической недалеко от дома. В торговой точке побывали полицейские – изъято 6 коробок бутыльков, продававшихся из-под полы.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области факт смерти женщины подтвердили, однако от более подробных комментариев отказались. "Пока неизвестно, от чего скончалась женщина. Причины будут установлены по результатам вскрытия. В данный момент следственными органами ведется проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе следственного управления.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Иркутске из-за отравления концентратом для ванн "Боярышник" скончались 77 человек. Как оказалось, вместо заявленного на этикетке этилового спирта в жидкости содержался метанол. В связи с этим Роспотребнадзор на 30 суток приостановил розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции крепостью выше 25% (за исключением духов и стеклоомывателей).

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