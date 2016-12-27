На 30 суток.

В России вступил в силу запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспотребнадзора.

По решению правительства РФ и главного санитарного врача реализация продукции с содержанием спирта более 25% приостанавливается на 30 дней. Под запрет не попадают парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Экстренные меры приняты после массового отравления метиловым спиртом в Иркутске. По последним данным, в лечебных учреждениях города скончалось не менее 75 человек. Все они употребляли концентрат для ванн "Боярышник", в котором содержался метанол вместо указанного на этикетках этилового спирта.

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