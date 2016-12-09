Им не хватило денег на билет.

В Перми двух девочек выгнали из электрички вечером в 20-градусный мороз. "Их выставили из поезда в темноте в Мотовилихе…", - написала мать одной из них в группе "Пермяки" в соцсети "ВКонтакте".

Как оказалось, школьницы не успели купить билет в кассе на вокзале "Пермь 1", а на то, чтобы купить билет с доплатой у кондуктора, у них не было денег. "Дочь приехала замерзшая, в слезах. Жалобу отправила. Кондуктора не виню, желаю ее семье счастья. Чтобы ее близкие никогда не сталкивались с таким бездушием", - написала мать девочки.

Стоит отметить, что в последнее время аналогичные случаи на Урале получают большую огласку, передает "Уралинформбюро". В ноябре 2016 года в Екатеринбурге кондуктор автобуса выставила на улицу 9-летнюю девочку в 20-градусный мороз. Затем такая же история приключилась с первоклассником и 10-летним мальчиком. Похожий случай произошел в Перми в декабре. Там водитель не обратил внимания на 9-летнего школьника, просившего остановиться. Когда ребенок заревел, шофер высадил его на мороз посреди леса.

На ситуацию отреагировали в Москве. Чиновники и общественники призывают перевозчиков не выгонять детей без билета на улицу.

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