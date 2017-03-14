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В Ревде стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку13 марта в 11:53

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На улице Зыкина.

В Ревде бродячие собаки вновь напали на ребенка. 11 марта 2017 года возле одного из домов по улице Зыкина стая набросилась на 9-летнюю девочку. Разъяренных псов отогнали прохожие.

Ранее на улице Чехова жертвой бродяжек едва не стал маленький мальчик, которого спасла проходившая мимо женщина.

Сейчас по данным фактам проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Стоит добавить, что в конце февраля 2017 года свердловская прокуратура организовала проверку из-за разгула бродячих животных в Ревде.

Непростая ситуация и в других территориях. Самая жуткая история произошла в деревне Пальмино Таборинского района, где месяц назад два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

Ранее по теме:
Бездомный собачий полк
В Ревде стая собак набросилась на ребенка
На Среднем Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку

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