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Чиновники мэрии Верхнего Тагила ответят за взрыв на местном заводеСегодня в 10:07

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Прокуратура нашла серьезные нарушения.

Расследование взрыва на заводе ООО "Уральская свинцовая компания" в Верхнем Тагиле, где погиб рабочий, привело прокуратуру в горадминистрацию. Выяснилось, что должностные лица в 2015 году выдали предприятию разрешение на строительство без положительного заключения экспертизы. Сейчас следователи проводят проверку на наличие признаков халатности (ст.293 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Взрыв прогремел в ночь на 3 апреля 2017 года. Ударной волной оторвало крышку загрузочного окна на одной из печей. Это привело к выбросу свинца и пожару. Пламя охватило 60 "квадратов". Погиб 24-летний рабочий - уроженец одной из среднеазиатских республик. Еще трое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека).

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что один из пострадавших-мигрантов работал без соответствующего патента. В адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении юрлица возбуждено административное дело по ч.1 ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина).

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