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На екатеринбургском вокзале эвакуировали пассажиров поездаСегодня в 09:51

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Их напугал фонарик.

Утром 13 сентября 2017 года в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале эвакуировали пассажиров поезда "Адлер - Новосибирск" из-за угрозы взрыва.

"В одном из вагонов нашли посторонний предмет - фонарик. Было решено эвакуировать пассажиров. Сейчас оцепление снято, люди вернулись в вагон", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Следует напомнить, что за последние несколько дней по России прокатилась волна "минирований". В крупных городах силовики эвакуировали торговые центры, школы, вузы, вокзалы и другие здания. В частности, атаке лжетеррористов подверглись Екатеринбург, Новый Уренгой, Пермь, Челябинск, Копейск, Уфа, Омск, Владивосток, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Самара, Ставрополь, Рязань, Брянск.

РИА "Новости" со ссылкой на источники пишет, что звонки о минировании поступали с территории Украины.

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