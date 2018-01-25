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Власти Узбекистана назвали причины возгорания автобуса24 января в 11:33

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Официально.

Автобус с 52 пассажирами сгорел на трассе в Казахстане из-за технической неисправности машины, перегруженности и несоблюдении норм безопасности. Причины трагедии озвучили власти Узбекистана, передает "Уралинформбюро".

"Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняющихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загроможденность проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности", — цитируют постановление правительства Узбекистана "Известия".

Также в документе говорится, что с 1 февраля 2018 года автобусы и микроавтобусы, выезжающие с пассажирами за границу, будут проходить через предрейсовый техосмотр. Его будут проводить представители Государственной службы безопасности дорожного движения и Государственной службы пожарной безопасности МВД Узбекистана.

Стоит напомнить, что утром 18 января в Иргизском районе (Актюбинская область Казахстана) на 1068 километре трассы Самара – Шымкент вспыхнул автобус. В салоне находились 2 водителя и 55 пассажиров. В результате трагедии погибли 52 гражданина Узбекистана: выжить смогли оба водителя и трое пассажиров.

Ранее "Уралинформбюро" рассказывало о возможных причинах пожара.

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