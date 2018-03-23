Взорвут по расписанию.

Екатеринбургскую телебашню снесут в назначенное время. "Речи о переносе сроков демонтажа объекта не идет", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "УГМК-Холдинга".

В компании добавили, что с начала марта охрана пресекла около 40 незаконных попыток пробраться к башне. "Сегодня при нелегальном проникновении на объект пострадали три сотрудника частной охранной организации. Работники ЧОО готовят заявления в полицию. Руководство организации усматривает в действиях граждан состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - заявили в УГМК.

За нарушение общественного порядка активистов, прорвавшихся на охраняемую территорию, могут оштрафовать или посадить на 15 суток.

Рано утром 23 марта группа из 11 противников сноса екатеринбургской телебашни прорвалась через охрану на огороженную территорию вблизи сооружения. 8 активистов отловили сотрудники ЧОО, а трое забрались на башню и повесили на ее верхушке российский флаг. Молодые люди намерены были остаться там "до победного", однако к настоящему моменту они уже спустились с башни. Одного из них из-за жалобы на боль в ноге госпитализировали.

Демонтаж телебашни запланирован на 09.00 24 марта. Грядущая операция, по мнению экспертов сервиса OneTwoTrip, породила небывалый спрос на авиаперелеты в Екатеринбург - 23 марта установлен годовой рекорд по продажам билетов (выросли на 18%). Наибольшее количество пассажиров прилетит из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Самары.

Впрочем, жители уральской столицы не оставляют попыток спасти символ города. Активисты призывают горожан то провести референдум, то объявить голодовку.

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