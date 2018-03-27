Сыщики.

Следственный комитет России (СКР) просит откликнуться потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". "Уважаемые родители, возможно, именно свидетельства вашего ребенка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину пожара", - говорится в официальном канале ведомства в Telegram.

Обратиться в СКР можно по телефонам: (3842) 36-99-83, 8-960-924-22-70, 8-909-517-00-98.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитета России, полученные сведения будут тщательнейшим образом исследованы, проверены и учтены на предварительном этапе расследования уголовного дела.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел вечером 25 марта. Огнем было охвачено более 1 500 квадратных метров. В ликвидации ЧС участвовали 840 человек и 195 единиц техники.

По официальным данным, пострадали 53 человека, 64 погибли. 21 тело опознано и передано родственникам. Неофициальные источники сообщают о 355 жертвах , только 30 из которых - взрослые.

Точное число погибших будет известно, когда спасатели разберут завалы. По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, на момент публикации новости полностью расчищены первый и второй этажи здания, разобрано около 70% площади четвертого, а также обследованы отдельные помещения пятого этажа. По завершении поисково-спасательной операции здание сгоревшего торгового центра будет снесено.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным СКР, допрошено более 70 свидетелей и очевидцев, в том числе арендаторы и собственники торговых точек.

Задержаны 5 подозреваемых: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

"Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. В частности, пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", - добавили в СКР.

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