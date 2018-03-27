И пропавших без вести.

Власти Кемерово опубликовали списки погибших, пострадавших и пропавших без вести во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". В настоящее время пропавшими числятся 38 человек (25 - дети):

1. Мороз Полина Сергеевна (35 лет)

2. Мороз Мария Витальевна (13 лет)

3. Ерохина Майя Александровна (11 лет)

4. Лиллевяли Валерия (5 лет)

5. Трусова Вероника Михайловна (8 лет)

6. Трусова Василина Михайловна (5 лет)

7. Алина (16 лет)

8. Никулин Вячеслав (10 лет)

9. Мельникова Евгения Геннадьевна

10. Сухозад Нина Ивановна (68 лет)

11. Ковалевская Светлана (5 лет)

12. Ковалевский Егор (9 лет)

13. Алимова Ульяна Дмитриевна (6 лет)

14. Алимова Яна (42 года)

15. Каган Александ Григорьевич (11 лет)

16. Каган Григорий Александрович (42 года)

17. Зипунова Виктория Константиновна (11 лет)

18. Бахаев Вячеслав Владимирович (44 года)

19. Бахаева Анна Вячеславовна (8 лет)

20. Сабадаш Алена Игоревна (22 года)

21. Востриков Роман Игоревич (2 года)

22. Востриков Артем Игоревич (5 лет)

23. Вострикова Анна Игоревна (7 лет)

24. Вострикова Елена Сергеевна

25. Галанин Михаил Дмитриевич (9 лет)

26. Галанин Дмитрий Саркисович (42 года)

27. Сараева Дарья Петровна (6 класс)

28. Кляйн Анфиса Викторовна (30 лет)

29. Сидоров Денис Петрович (39 лет)

30. Сидоров Егор (15 лет)

31. Сидорова Арина (9 лет)

32. Смирнова Анастасия Александровна (11 лет)

33. Курчевская Татьяна Александровна (11 лет)

34. Почанкина Виктория (11 лет)

35. Понушкова Вероника (11 лет)

36. Черникова Вилена (11 лет)

37. Курчевич Таня (4 года)

38. Вдовина Елена Валерьевна (44 года)

Из 64 погибших опознали 25 человек:

1. Агаркова Надежда Васильевна (57 лет)

2. Внучка Агаркова Мария Сергеевна (10 лет)

3. Внук Агарков Константин Сергеевич (8 лет)

4. Баранова Марина Ивановна (60 лет)

5. Баранов Артем Дмитриевич (12 лет)

6. Баранова Арина Дмитриевна (8 лет)

7. Устинова Наталья Николаевна (35 лет)

8. Устинова Ульяна Станиславовна (4,5 года)

9. Мухин Антон Григорьевич (28 лет)

10. Мухин Ратибор Антонович (5 лет)

11. Дарсалия Татьяна Викторовна

12. Селезень Наталья Александровна (37 лет)

13. Архипенко Станислав Игоревич (31 год)

14. Архипенко Виктория Станиславовна (5 лет)

15. Москаленко Олеся Александровна (30 лет)

16. Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года)

17. Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет)

18. Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет)

19. Сыпко Елизавета Александровна (12 лет)

20. Федина Ольга Владимировна (45 лет.)

21. Иванчик Артемий Анатольевич (9 лет)

22. Тесленко Игорь Юрьевич (51 год)

23. Тесленко Арина Игоревна (8 лет)

24. Ананьева Ксения Александровна (11 лет)

25. Бахаева Ирина Владимировна (44 года)

В больницах в настоящее время находится 69 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Страшный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел днем 25 марта. По официальным данным, в огне погиб 41 ребенок и 23 взрослых. Однако в соцсетях распространили информацию о том, что число жертв сильно занижено. Как выяснилось позднее, ложные сведения в массы вбросил пранкер из Украины Евгений Вольнов.

По факту трагедии возбудили три уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны пять человек. Четверым из них предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следует добавить, что 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.

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