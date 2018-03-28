Стало известно точное число жертв пожара в КемеровоСегодня в 14:03
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Спасатели обследовали все здание.
В Кемерово завершены поиски погибших - в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" обнаружены тела 64 человек. Пропавших без вести нет, заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов.
По его словам, уже опознаны 27 останков. По шести из них будет проведена дополнительная экспертиза, пишет "Интерфакс".
Ранее Следственный комитет России сообщил о том, что располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в "Зимней вишне".
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Трагедия в Кемерово случилась днем 25 марта. Пожар вспыхнул на 4 этаже торгового центра, где расположена игровая зона. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 69 пострадали.
Следствие пока рассматривает две основные версии случившегося - замыкание электропроводки и использование открытого огня.
По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Задержаны пятеро подозреваемых. Четверым уже предъявлено обвинение. Планируется, что чуть позже будет предъявлено обвинение и пятому задержанному, передает "Уралинформбюро".
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