Даже словом.

Первые пожарные расчеты, прибывшие к охваченному огнем кемеровскому ТРЦ "Зимняя вишня", никто не встретил. По словам начальника службы пожаротушения первого отряда региональной ФПС Андрея Бурсина, на месте ЧС не оказалось ни охранников здания, ни персонала администрации. "Никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их", - отметил он.

Пожарные сразу же начали эвакуацию. Первым делом огнеборцы и звено газодымозащитной службы поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. "Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня", - добавил Бурсин.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Часть пожарных тушило пламя, остальные занимались поиском людей. "13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружило во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже. Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта", - рассказал огнеборец.

Помимо тушения огня и спасения людей, пожарным пришлось выносить и охлаждать, находящие в здании баллоны. Но один из них все же взорвался, передает "Уралинформбюро".



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

По мнению Андрей Бурсина, стремительному распространению огня во многом способствовали имеющиеся в перекрытиях пустоты и старая вентиляция. Работу огнеборцев также осложняли планировка здания и большие размеры торгового центра.

Сотрудник МЧС подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, не светились знаки эвакуационных выходов, не работало аварийное освещение, а все эвакуационные выходы были закрыты.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В то же время родные погибших считают, что пожарные работали на объекте непрофессионально и "боялись нарушить инструкции", чем погубили их близких. Прокуратура Кемерово уже начала проверку по жалобам родственников, сообщает "Коммерсантъ".

Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"

Страшный пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" случился 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Основные версии ЧП – замыкание электропроводки и занесение открытого огня в здание.

28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на 2 месяца пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Под стражу, по данным "Интерфакса", заключены управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор".

Также заочно за распространение ложной информации о количестве погибших арестован украинский блогер Евгений Вольнов.

Чуть позже следователи задержали еще двух человек: гендиректора компании-собственника ТРЦ "Зимняя Вишня" Юлию Богданову и начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.