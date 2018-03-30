В отношении чиновницы.

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР возбудило уголовное дело в отношении начальника Инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Чиновница подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Комкова не приняла мер по закрытию самовольно возведенного в Кемерово ТРЦ "Зимняя вишня", что повлекло гибель людей.

Сыщики также проверят не было ли в действиях Комковой коррупционной составляющей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Масштабный пожар в ТРЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово произошел днем 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 60 человек пострадали. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

По факту массовой гибели людей ранее было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Арестованы 5 человек: управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор". Обвинение предъявлено пока только четверым из них.

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Также заочно арестован украинский блогер Евгений Вольнов. Молодой человек умышленно распространял недостоверную информацию о количестве погибших.

Чуть позже следователи задержали и гендиректора компании-собственника ТРЦ "Зимняя Вишня" Юлию Богданову. По версии следствия, подчиненные неоднократно сообщали ей о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но та ничего не делала, чтобы устранить недостатки.

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