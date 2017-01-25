Запретив митинговать в центре города.

Запланированный на конец января митинг против реформы транспортной системы Екатеринбурга перенесен из центральной части города на удаленную от нее Площадь Обороны. Как поясняют организаторы, в региональном департаменте безопасности им заявили, что изначально рассматривавшаяся Площадь Труда уже занята под другое мероприятие, сообщает "Уралинформбюро".

"Несмотря на противодействие властей, мы обязаны провести этот митинг и рассказать людям правду, пока еще не поздно. Недовольство населения растет, мы видим это по количеству обращений, которые поступают в наши приемные и на горячую линию. Я считаю, что назрела необходимость остановить убийство маршрутной сети в нашем городе", – прокомментировал лидер свердловских эсеров, депутат Госдумы Александр Бурков.

Как ожидается, на митинг против новой транспортной схемы может прийти порядка 10 тысяч горожан.

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