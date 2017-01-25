×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Транспортных бунтарей" в Екатеринбурге убрали с глаз долой24 января в 14:53

  • Текст

Запретив митинговать в центре города.

Запланированный на конец января митинг против реформы транспортной системы Екатеринбурга перенесен из центральной части города на удаленную от нее Площадь Обороны. Как поясняют организаторы, в региональном департаменте безопасности им заявили, что изначально рассматривавшаяся Площадь Труда уже занята под другое мероприятие, сообщает "Уралинформбюро".

"Несмотря на противодействие властей, мы обязаны провести этот митинг и рассказать людям правду, пока еще не поздно. Недовольство населения растет, мы видим это по количеству обращений, которые поступают в наши приемные и на горячую линию. Я считаю, что назрела необходимость остановить убийство маршрутной сети в нашем городе", – прокомментировал лидер свердловских эсеров, депутат Госдумы Александр Бурков.

Как ожидается, на митинг против новой транспортной схемы может прийти порядка 10 тысяч горожан.

Ранее по теме:
Транспортный хаос Екатеринбурга долетел до Москвы
Эсеры зовут екатеринбуржцев на "транспортный бунт"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Транспортная реформа»

Главные новости

Аналитика

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Сысертский занавес

Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

Вынь да под нож

Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus