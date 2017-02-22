Дума Белоярского ГО не смогла выбрать спикера со второй попытки21 февраля в 13:49
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Вопрос отложен до 9 марта.
Раскол "Единой России" в думе Белоярского ГО продолжается – со второй попытки депутаты так и не смогли выбрать нового спикера. Но результат уже лучше: для победы кандидату от "партии власти" Игорю Полуяктову не хватило всего двух голосов. На этот раз обошлось без саботажа со стороны недовольных, как это случилось 16 февраля. Тогда часть депутатов в знак протеста против того, что их кандидат не прошел во второй тур, испортили бюллетени для голосования.
"Сегодня отсутствовало только два депутата и только два бюллетеня были признаны недействительными, - рассказал "Уралинформбюро" депутат гордумы Белоярского Иван Половцев. - За Игоря Полуяктова проголосовало в этот раз 12 человек, но для избрания необходимо 14 голосов, в целом ситуация по-прежнему как в басне, когда лебедь, рак и щука тянут одеяло в разные стороны".
Новая попытка избрать спикера назначена на 9 марта.
Прежний глава гордумы Сергей Кузьминых подал в отставку через два месяца после избрания. Официально причиной своего ухода он назвал личные обстоятельства, неофициально же считается, что на него было оказано серьезное давление со стороны горадминистрации.
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