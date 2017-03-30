Екатеринбургского депутата Шадрина объявили в розыск29 марта в 17:13
- Текст
На Украине.
Главная военная прокуратура (ГПУ) Украины объявила в розыск депутата Екатеринбургской гордумы Романа Шадрина. Поводом для этого стали подозрения о совершении отставным генералом преступлений по трем статьям Уголовного кодекса страны - участие в террористической организации, ведение агрессивной войны и ведение приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГПУ.
По данным ведомства, Шадрин с октября 2014 по август 2015 года, "будучи так называемым замглавы Министерства госбезопасности террористической организации ЛНР", участвовал в ведении агрессивной войны против Украины. В частности, "организовывал артиллерийские обстрелы позиций украинских вооруженных сил и других военных формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Луганской области". При этом екатеринбургский депутат действовал в сговоре с представителями власти и должностными лицами вооруженных сил Российской Федерации, уверены в ГПУ.
В настоящее время готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание Романа Шадрина, который ныне возглавляет екатеринбургский парк культуры и отдыха имени Маяковского.
Ранее по теме:
Работники ЕЦПКиО отдыхают от денег: зарплата упала в разы
Парк культуры без пива на отдыхе
Футбольная фан-зона Екатеринбурга приготовила пиво
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 09:24
Суд отпустил Сандакова на волю
Ему не стали продлевать домашний арест.Сегодня в 09:16
Тагильчанка обвинила таксиста в похищении ребенка
Женщина поссорилась с водителем.Сегодня в 08:44
Мамут прибрал к рукам "Синема Парк"
И присматривается к "Формуле кино".Сегодня в 08:35
"Уралинформбюро" предотвратило сговор дорожных монстров в Екатеринбурге
Новые подробности.Сегодня в 08:26
Школы обяжут взращивать тружеников
Вкалывать будут учить "с пеленок".Сегодня в 08:10
Samsung выставит Galaxy S8 против iPhone 7
Надеясь восполнить потери от Galaxy Note 7.29 марта в 20:08
Путин передал "Ростеху" арамильский завод
По ремонту авиадвигателей.29 марта в 19:44
В Кыштыме работники УК нашли труп в жилом доме
У погибшего перерезано горло.29 марта в 19:34
Организаторов борделей с несовершеннолетними осудили в Тюмени
Младшей жрице любви было 13 лет.29 марта в 19:20
Свердловский Фонд капремонтов спрятался за правительственный "забор"
От общественности.29 марта в 19:10
Сотрудники супермаркета в Екатеринбурге разбили голову покупателю
И отобрали деньги с телефоном.29 марта в 18:49
Глава Прикамья назначил себе советника по медицине
Из рядов "старой гвардии".29 марта в 18:43
Вымывший с мылом рот школьник ославил Ельцин-центр
На всю Россию.29 марта в 18:38
Со Стивена Кинга требуют 500 миллионов долларов за плагиат
Комиксов.29 марта в 18:32
Украина рискует лишиться "Евровидения" из-за Самойловой
Организаторы конкурса вступились за российскую певицу.
Главные новости
- Сегодня в 08:35"Уралинформбюро" предотвратило сговор дорожных монстров в Екатеринбурге
- 29 марта в 19:20Свердловский Фонд капремонтов спрятался за правительственный "забор"
- 29 марта в 16:56Екатеринбургскую телебашню снимают с продажи
- 29 марта в 16:41будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
- 29 марта в 14:31Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании
Аналитика
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?
Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании
Расследование "Уралинформбюро".
Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ
ЭКСПО в уме?