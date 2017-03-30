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Екатеринбургского депутата Шадрина объявили в розыск29 марта в 17:13

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На Украине.

Главная военная прокуратура (ГПУ) Украины объявила в розыск депутата Екатеринбургской гордумы Романа Шадрина. Поводом для этого стали подозрения о совершении отставным генералом преступлений по трем статьям Уголовного кодекса страны - участие в террористической организации, ведение агрессивной войны и ведение приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГПУ.

По данным ведомства, Шадрин с октября 2014 по август 2015 года, "будучи так называемым замглавы Министерства госбезопасности террористической организации ЛНР", участвовал в ведении агрессивной войны против Украины. В частности, "организовывал артиллерийские обстрелы позиций украинских вооруженных сил и других военных формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Луганской области". При этом екатеринбургский депутат действовал в сговоре с представителями власти и должностными лицами вооруженных сил Российской Федерации, уверены в ГПУ.

В настоящее время готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание Романа Шадрина, который ныне возглавляет екатеринбургский парк культуры и отдыха имени Маяковского.

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