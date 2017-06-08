Политик использует путинскую установку в своих целях.

10 июня Свердловское региональное отделение партии "Зеленые" проведет конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы. С большой долей вероятности им станет депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.

"Мне кажется, что шансы у "Зеленых" действительно преодолеть муниципальный фильтр практически абсолютные. Этот год - Год экологии, причем это объявлено на президентском уровне, и естественно депутатам от разных партий с учетом этого будет гораздо проще поставить подпись кандидату именно от "Зеленых", - пояснил "Уралинформбюро" Киселев.

Он также рассказал, что с момента его выдвижения ему поступало несколько предложений от разных политических сил, но от каких именно он решил умолчать. Сейчас Константин Киселев беспартийный - он расстался с "Гражданской платформы", от которой выдвигался в городскую думу. В дальнейшем политик не исключает, что симпатия к "Зеленым" может повлиять на его решение вступить к ним в партию.

Следует отметить, что 10 июня аналогичные конференции проведут "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", а 11 июня своего кандидата назовет "Справедливая Россия".

Свердловское Закобрание объявило старт выборной кампании в области 6 июня. Партии должны выдвинуть своего представителя до 21 июля включительно, а подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра нужно предоставить в облизбирком до вечера 24 июля.

Ранее по теме:

Куйвашева выберут по стандарту

Пятилетка на низком старте

Свердловские единороссы ждут оппозицию на поклон