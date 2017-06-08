На съезде в Москве.

Свердловское региональное отделение ЛДПР выдвинет депутата Государственной думы России Игоря Торощина на пост главы Среднего Урала.

Его кандидатура 8 июня была согласована на съезде либерал-демократов в Москве и рекомендована свердловскому партактиву для выдвижения, рассказал "Уралинформбюро" коллега Торощина по нижней палате парламента РФ Данил Шилков. Планируется, что официально некогда глава фракции ЛДПР в ЗакСо Среднего Урала будет представлен в качестве претендента на губернаторское кресло 10 июня на региональной партийной конференции.

Следует отметить, что в тот же день аналогичные конференции проведут "Единая Россия", КПРФ и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", 11 июня своего кандидата назовет "Справедливая Россия".



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