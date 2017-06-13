Объявлена дата партийной конференеции.

Свердловское региональное отделение партии "Яблоко" определилось с датой конференции, на которой будет решен вопрос о выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы главы региона.

Как сообщил "Уралинформбюро" лидер свердловских "яблочников" Юрий Переверзев, партийная конференция состоится 17 июня в "Гранд Авеню Отеле".

Стоит отметить, что Ройзман существенно припозднился с выдвижением - все основные претенденты на этот пост, включая Евгения Куйвашева, уже зарегистрированы облизбиркомом и приступили к сбору подписей для преодоления муниципального фильтра.

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