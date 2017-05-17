Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Евгений Ройзман дотряс "Яблоко". Ну, под флагом какой еще партии мэр Екатеринбурга мог потолкаться на выборах губернатора Свердловской области?

Бывшая ройзмановским прикрытием "Гражданская платформа" запомнилась екатеринбуржцам убийством старушки Ледовской. "Партия пенсионеров" для него из серии "я стою у ресторана - замуж поздно, сдохнуть рано". ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ исключаются автоматически. Так что с Григорием Явлинским Хитрый Рой должен был непременно встретиться.

Было бы странным, если бы озадаченный "проблемой Навального" Кремль не использовал сентябрьские выборы на Среднем Урале в качестве полигона. Местные "электоральные кролики" весьма показательны для замера протестного голосования. А потому сгодится Ройзман для контролируемого опыта.

Для Сергея Кириенко "правые" всегда будут родными и близкими. И партия Явлинского в ближайшие годы понадобится не раз. Начинают с Екатеринбурга. Для местных "яблочников" явление Ройзмана было сенсацией. Теперь по указке из Москвы они выдвинут его на выборы. Вот вам и вертикаль власть по-либеральному. То есть не "низы", проживающие в Свердловской области, возжелали мэра на губернаторство, а "верхи"!

Явлинский в полной уверенности, что когда Ройзман будет избран губернатором, "регион станет центром индустрии высокотехнологических услуг, а особое внимание будет уделяться здравоохранению и здоровому образу жизни". С чего он так решил? Может, это мэр Екатеринбурга ему такое пообещал?

Теперь Ройзману нужно менять традиционную красную футболку на зеленую. И обещать: покемоноловам - работу в хосписах, старушкам - защиту от "черных риелторов", молодежи - работу на будущих высокотехнологических производствах, врачам - высокую зарплату, больным - дешевые лекарства. И все это за "500 дней" в стиле программы Явлинского начала 90-х годов.

Либерализм без популизма мертв. А либералы в Екатеринбурге между свободой и деньгами выбирают кормушку. Что доказал еще один Евгений. В предвыборное, сытное одночасье тележурналист Енин ушел в партийные функционеры. Разумеется, в "Единую Россию". Партия власти не может гарантировать план голосов на выборах, а вот зарплата в ее штабах платится исправно, согласно Трудовому кодексу.

Это как раз ловушка для "электоральных кроликов" - Енин вещает с экрана, но на нем, в отличие от главы местных единороссов Виктора Шептия, нет титров "рупор "Единой России". При этом зарплату он получает и в партии, и на "4 канале". На запрос "Уралинформбюро" в реготделении ЕР ответили утвердительно.

И не надо пытаться убедить общественность, что "единороссы" пригласили Енина, чтобы он их либерализовал, сделав ближе к электорату. Все как раз наоборот - привести доверчивых телезрителей на избирательные участки с партийными установками. Иначе зачем платить Енину зарплату?

Вот вам предвыборная интрига - партийная миграция поголовья известных екатеринбуржцев. Хоть что-то освежает политическую унылость.

А вот в эфире "четверки" интриги не будет. Телеканал под двойным контролем - владелец в руках государства, информационную калитку караулит Енин. Что вы хотите от его интервью с тем же Ройзманом? С большей вероятностью мэр пройдет муниципальный фильтр, чем горнило телеэфира.

Но по большому счету это все - "развод". Опыт над "электоральными кроликами" набирает обороты. Главное в нем - запутать всех и распылить протестное голосование. Ройзманы и Енины, пусть даже с харизмой, но всего лишь "нанайские мальчики" в руках кукловода, определяющего исход голосования.

Андрей БЕЛЫЙ