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Глава ЦИК России поставила выдвижение Ройзмана под вопросСегодня в 13:42

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"Яблочников" вызвали "на ковер".

У председателя ЦИК России Эллы Памфиловой возник ряд вопросов к порядку выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана от партии "Яблоко" на выборы губернатора Свердловской области. Представители партии приглашены для урегулирования, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦИК.

"По Свердловской области есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата. Сейчас еще не поздно все исправить, я прошу руководителей "Яблока", обратитесь в ЦИК, чтобы мы детально проработали все нюансы", - заявила Памфилова 30 июня на заседании ЦИК.

О каких именно претензиях идет речь, Памфилова не пояснила. Однако, вероятнее всего, вопросы ЦИК связаны с тем, что Ройзмана выдвинуло не региональное отделение партии или ее съезд, как того требует соответствуещее постановление облизбиркома, а федеральное бюро "Яблока". Советник председателя комиссии Дмитрий Ветошкин пояснил корреспонденту "Уралинформбюро", что выдвижение политика может быть легитимным только в том случае, если возможность замены решения региональной конференции или съезда решением федерального бюро прописана в уставе партии.

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