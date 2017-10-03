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Депутатам в Асбесте обещают добавить "огонька"Сегодня в 10:16

Ситуацию накаляют угрозы.

В думе Асбеста запахло жареным: народным избранникам от КПРФ поступили анонимные угрозы о поджогах от неизвестных злоумышленников. На стенах подъездов, где живут депутаты-коммунисты Виктор Давыдов, Геннадий Гофман и Антонина Зонова, появились одинаковые анонимки.

В настенных "записках" значится фамилия депутата и просьба: "не ходи на думу, а то згориш" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.). Об инциденте парламентарии сообщили в полицию, передает "Уралинформбюро".

Угрозы депутатам от КПРФ связаны с идеей сделать своего лидера Наталью Крылову спикером местной думы. "Нечего нас пугать, Крылова и так не будет председателем, мне даже и сгореть не к чему", - заявил Геннадий Гофман.

По словам самой Крыловой, она готова отказаться от участия в выборах председателя гордумы ради того, чтобы хулиганы оставили в покое ее однопартийцев и перестали портить подъезды. При этом она уточнила, что кресло спикера представительного органа Асбеста все-таки должен занять представитель КПРФ.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", конфликт в парламенте разгорелся из-за поста спикера. В думе большинство кресел по итогам выборов 10 сентября заняли коммунисты (11 мандатов из 21), которые намеревались "посадить" во главе думы своего лидера Наталью Крылову.

Фракция выступает против строительства в непосредственной близости от муниципалитета опасного производства - сурьмяного завода, который намерен возвести сын миллиардера Ротенберга. Несогласные с Крыловой и ее командой депутаты дважды срывали заседание нового парламента, не являясь на мероприятие.

Очередное заседание думы Асбеста назначено на 5 октября.

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3 комментариев из 3 | смотреть все
........ Сегодня в 10:24

ну надо же какая реакция на выходку тупого школьника.

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Я Сегодня в 10:39

Думаете, школьник от нечего делать узнал адреса нескольких депутатов одной фракции и объездил их дома, чтобы испортить стены? Домашнее задание такое, по вашему это?

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..... Сегодня в 10:55

Сейчас некоторые депутатишки используют школьников для своих гнусных целей. Могли школьникам дать по сотне, сказать адреса, те и рады, что можно стены исписывать

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