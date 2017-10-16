На ближайшие 5 лет.

В одном из самых проблемных муниципалитетов региона - Белоярском городском округе - местные парламентарии выбрали главу. Им стал Андрей Горбов, передает "Уралинформбюро".

"На голосовании было 18 депутатов из 20, из них за Андрея Горбова проголосовало 14 человек. По одному голосу досталось Александру Привалову и Эдуарду Карелину, еще два бюллетеня были испорчены", - рассказал агентству председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы, депутат думы Белоярского городского округа Иван Десятков.

Как сообщалось ранее, на кресло градоначальника Белоярского претендовали девять человек, в том числе и действующий глава городского округа Павел Юдин. В финал отборочного конкурса Юдин не вышел, провалившись на втором отборочном этапе - на собеседовании. Депутаты 16 октября выбирали главу из трех кандидатов, в числе которых были бывший глава Белоярской поселковой управы Андрей Горбов, экс-глава БГО Александр Привалов и его бывший зам по экономике Эдуард Карелин.

Собственные источники "Уралинформбюро" в администрации муниципалитета сообщали, что хотят видеть в кабинете мэра парламентария Заксобрания региона от "коммунистов" Вячеслава Вегнера. Хотя сам депутат пророчил мэрское кресло Андрею Горбову, отметив, что он "хорошо проявил себя", вернув в одном из населенных пунктов ГО отопление в дома местных жителей.

Конкурс на отбор кандидатов на должность градоначальника был объявлен в связи с недовольством депутатов муниципального парламента и жителей работой действующего мэра Павла Юдина. В частности, горожан возмущало, что Юдин не выполнял свои обещания и сорвал в 2017 году отопительный сезон. Снять Юдина с должности местные народные избранники даже просили главу свердловской прокуратуры Сергея Охлопкова.

Инаугурация Андрея Горбова состоится в 16.00 20 октября.

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