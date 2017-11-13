Монархист Антон Баков идет в президенты РФ и "убирает" конкурентовСегодня в 12:34
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В Екатеринбурге он откроет предвыборный штаб.
Лидер Монархической партии Антон Баков будет участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. В декабре этого года он намерен открыть в Екатеринбурге предвыборный штаб, представители которого будут собирать подписи в поддержку кандидата. Об этом уральский политик сообщил "Уралинформбюро".
"Я собираюсь баллотироваться, об этом я заявлю на федеральном съезде партии, который пройдет в начале декабря. Проводить его, к сожалению, придется в Москве, так как его проведение в Екатеринбурге из-за логистики выйдет гораздо дороже. Региональный штаб в столице Урала появится, но только после проведения съезда", - пояснил Антон Баков.
Накануне лидер Монархической партии избавился от конкурента, лишив партбилета своего заместителя Игоря Соболева, который 12 ноября заявил о своем участии в гонке за президентское кресло.
"Я принял решение участвовать в президентских выборах 2018 года для того, чтобы защитить граждан моей страны, восстановить справедливость. Моя цель - уважаемые граждане, живущие в мощном государстве. Каждый из нас должен и хочет любить свою Родину, и я сделаю, чтобы Родина также любила, заботилась и гордилась каждым из нас", - цитировала Соболева пресс-служба МПР.
Буквально через несколько часов Антон Баков отреагировал на заявление постом на странице в Facebook, дав понять, что Соболева лишили партбилета.
"Полагаю, что портрет первого человека, исключённого из Монархической партии, достоин опубликования", - написал он, прикрепив к сообщению фото потенциального конкурента на выборах (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
Заявления остальных кандидатов на президентский пост, включая экс-ведущую "Дома-2" Ксению Собчак и порноактрису Елену Беркову, Баков назвал "фальстартом", отметив, что никого из них своим конкурентом не считает.
"Реально, если говорить о борьбе за второе место, мой конкурент - это, конечно, Геннадий Зюганов (руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ, – прим.ред.), потому что он, скорее всего, и займет второе место. Он на всех выборах его занимал", - уточнил монархист.
Антон Баков сразу после федерального съезда партии намерен подать документы в Центризбирком, открыть специальный счет и оплатить из его средств изготовление подписных листов, а после – заняться сбором подписей.
Появится ли в избирательных бюллетенях фамилия лидера Монархической партии, будет известно за месяц до президентских выборов – 18 февраля 2018 года.
Стоит отметить, что ранее об открытии предвыборного штаба в столице Урала заявила кандидат в президенты Ксения Собчак. Сейчас в Екатеринбурге ищут его руководителя и волонтеров.
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А теперь все подумайте - какой дебилизм! Человек, который себя уже объявил монархом, идет на выборы президента. Ха...Монарх, который хочет стать типа демократическим президентом. У него в башке что, каша вместо мозгов?ответить
Где он объявлял себя монархом? Такого никогда не было, не надо ложь распространять.
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Из инета инфа:
Экс-депутат Госдумы бизнесмен Антон Баков создает государство в Тихом океане. Новая «Российская империя» разместится на трёх из двадцати необитаемых островов республики Кирибати – Молден, Старбак и Миллениум. Проект обойдется бизнесмену в $350 миллионов.
И он там типа является монархомответить
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