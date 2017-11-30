Дмитрий Медведев не пойдет на президентские выборыСегодня в 17:54
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В качестве кандидата.
Премьер-министр Дмитрий Медведев не видит себя кандидатом в президенты России. Об этом он заявил в эфире российских телеканалов, отвечая на вопрос о своем участии в выборах главы государства в 2018 году, передает "Уралинформбюро".
"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне, себя я в этом качестве не вижу", - пояснил он.
По словам Медведева, если на пост главы государства выдвинется действующий лидер страны Владимир Путин, то возглавляемая председателем правительства партия "Единая Россия" его поддержит.
30 ноября премьер дал традиционное ежегодное интервью журналистам пяти телеканалов. С ним беседовали Валерий Фадеев ("Первый канал"), Сергей Брилев (ВГТРК), Ирада Зейналова (НТВ), Михаил Фишман (Дождь) и Игорь Полетаев (РБК).
Ближайшие выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года. Следующий глава государства будет управлять страной шесть лет.
Кто станет кандидатом от действующей власти, пока остается неизвестным. 28 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "кандидата от власти пока нет, ни главного, ни второстепенного".
Тем временем, о намерении баллотироваться в президенты уже заявили телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка Екатерина Гордон, порноактриса Елена Беркова, бывшая ведущая шоу для взрослых Анфиса Чехова и монархист Антон Баков.
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