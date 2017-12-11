Калачом заманят: выборы президента превратят в праздникСегодня в 11:41
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Ради повышения явки.
Российским регионам поручено устроить настоящий праздник в день выборов президента. Заманивать граждан на избирательные участки будут культурными и спортивными мероприятиями, а также ярмарками. Впрочем, конкретных установок от Кремля не поступало, регионам дали возможность креативить самостоятельно, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
На некоторых избирательных участках, кроме традиционных мероприятий, планируется организация комнат для детей, а также проведение опросов, касающихся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте.
Собеседник агентства отметил, что тема хорошего настроения электората в день выборов обсуждалась на кремлевском семинаре для вице-губернаторов и замов полпредов президента. В качестве примера участникам показали фото избирательного участка, украшенного воздушными шарами, но отметили, что регионы имеют право сами выбирать, как именно им привлекать избирателей к урнам для голосования.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, напоминает "Уралинформбюро". За право руководить страной поборются действующий президент РФ Владимир Путин, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер коммунистов Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста Борис Титов, а также несколько светских львиц, в числе которых Ксения Собчак и Екатерина Гордон.
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Если на избирательном участке будут только КОИБы и не будет урн для голосования, тогда я на выборы не пойду!!!!!!!!!!!!ответить
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