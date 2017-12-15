Президентская избирательная кампания в России стартует 18 декабряСегодня в 12:57
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Совфед утвердил дату выборов.
Совет федерации на заседании 15 декабря единогласно одобрил постановление о назначении выборов президента России. Постановление будет опубликовано 18 декабря, тогда же оно вступит в силу, дав официальный старт избирательной кампании, сообщает "Коммерсант".
О своем намерении участвовать в гонке за главный пост в стране объявил российских лидер Владимир Путин. На своей ежегодной пресс-конференции глава государства заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.
Также о желании баллотироваться объявили сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Согласно постановлению Совета Федерации, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".
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