×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Президентская избирательная кампания в России стартует 18 декабряСегодня в 12:57

  • Текст

Совфед утвердил дату выборов.

Совет федерации на заседании 15 декабря единогласно одобрил постановление о назначении выборов президента России. Постановление будет опубликовано 18 декабря, тогда же оно вступит в силу, дав официальный старт избирательной кампании, сообщает "Коммерсант".

О своем намерении участвовать в гонке за главный пост в стране объявил российских лидер Владимир Путин. На своей ежегодной пресс-конференции глава государства заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Также о желании баллотироваться объявили сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Согласно постановлению Совета Федерации, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»

Главные новости

Аналитика

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×