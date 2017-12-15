Совфед утвердил дату выборов.

Совет федерации на заседании 15 декабря единогласно одобрил постановление о назначении выборов президента России. Постановление будет опубликовано 18 декабря, тогда же оно вступит в силу, дав официальный старт избирательной кампании, сообщает "Коммерсант".

О своем намерении участвовать в гонке за главный пост в стране объявил российских лидер Владимир Путин. На своей ежегодной пресс-конференции глава государства заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Также о желании баллотироваться объявили сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Согласно постановлению Совета Федерации, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".