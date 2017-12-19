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На Среднем Урале выборы президента пройдут без лотереи и референдума18 декабря в 17:07

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Но с шариками.

В Свердловской области день выборов президента России обойдется без местных референдумов, а также увеселительных мероприятий - лотерей и фестивалей. Об этом 18 декабря на встрече с журналистами заявил глава регионального избиркома Валерий Чайников, передает "Уралинформбюро".

По его словам, в ходе выборов главы государства властям РФ нужно показать "всему миру", что люди идут на избирательные участки без "заманухи". Потому лотерей с розыгрышем квартир или автомобилей, которые были проведены на Среднем Урале в единый день голосования 10 сентября 2017 года, не предвидится.

"Много говорилось о фестивальных мероприятиях, которые проводились в день выборов губернатора Свердловской области. Возможно, они сыграли какую-то роль по привлечению граждан, но на выборах президента не предполагается каких-либо аналогичных мероприятий, поскольку это главные выборы страны", - отметил Чайников.

При этом он подчеркнул, что праздничное настроение 18 марта 2018 года у электората никто не отнимет: избирательные участки, скорее всего, украсят воздушными шариками.

Что касается референдума по переименованию Свердловской области, то, по словам председателя облизбиркома, он возможен. Однако проводить его в день выборов президента не будут, так как "сроки для его проведения упущены".

Стоит отметить, что тема проведения всенародного голосования по смене названия региона была поднята в ноябре депутатом Госдумы Андреем Альшевских. Парламентарий заявил, что референдум - это "верный способ поднять явку" на избирательных участках.

На прошлой неделе стало известно о предложении местных священнослужителей оставить жителей Свердловской области без референдума, отдав решение этого вопроса на откуп Законодательного собрания региона. Но спикер ЗакСо Людмила Бабушкина заявила, что без мнения местных жителей подобные вопросы решаться на Среднем Урале не будут.

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