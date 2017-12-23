Выборы президента пройдут без Зюганова22 декабря в 08:29
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В КПРФ замена.
От Коммунистической партии РФ в президенты страны планируют выдвинуть директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина. С таким предложением выступил лидер партии Геннадий Зюганов, рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" депутат Госдумы, член Президиума ЦК Компартии РФ Валерий Рашкин.
По его словам, обсуждение кандидатуры Грудинина ведется уже более года. Этот вопрос в очередной раз поднимут на съезде партии, который состоится 23 декабря. Тогда же решится вопрос участия Зюганова в выборах главы государства. "Зюганов будет обязательно участвовать в выборах, в выборной кампании, поскольку он председатель партии. Другой вопрос — в качестве кого", — пояснил Рашкин.
Стоит отметить, что выдвижение Грудинина, который не имеет партбилета, в качестве кандидата на главный пост в стране понравилось не всем в руководстве КПРФ. Рашкин же отметил: "Я нормально отношусь к этой кандидатуре, он на сегодняшний день — один из основных кандидатов, которые будут обсуждаться съездом партии".
Президентская кампания в России стартовала 18 декабря. О своем желании бороться за кресло президента заявили больше 20 человек, среди которых действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон.
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