В КПРФ замена.

От Коммунистической партии РФ в президенты страны планируют выдвинуть директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина. С таким предложением выступил лидер партии Геннадий Зюганов, рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" депутат Госдумы, член Президиума ЦК Компартии РФ Валерий Рашкин.

По его словам, обсуждение кандидатуры Грудинина ведется уже более года. Этот вопрос в очередной раз поднимут на съезде партии, который состоится 23 декабря. Тогда же решится вопрос участия Зюганова в выборах главы государства. "Зюганов будет обязательно участвовать в выборах, в выборной кампании, поскольку он председатель партии. Другой вопрос — в качестве кого", — пояснил Рашкин.

Стоит отметить, что выдвижение Грудинина, который не имеет партбилета, в качестве кандидата на главный пост в стране понравилось не всем в руководстве КПРФ. Рашкин же отметил: "Я нормально отношусь к этой кандидатуре, он на сегодняшний день — один из основных кандидатов, которые будут обсуждаться съездом партии".

Президентская кампания в России стартовала 18 декабря. О своем желании бороться за кресло президента заявили больше 20 человек, среди которых действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон.