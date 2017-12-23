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В кресло мэра Дегтярска метят две женщины22 декабря в 13:54

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Выбор за депутатами.

У Дегтярска, обезглавленного больше года назад, в январе 2018 года может появиться мэр. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост градоначальника закончила второй этап работы и внесла в гордуму имена двух претендентов на вакантную должность.

Как рассказала "Уралинформбюро" спикер гордумы Ольга Хисамова, на должность главы муниципалитета метят две женщины: экс-глава контрольного органа Дегтярска Татьяна Васильева и ведущий специалист администрации города по капитальному строительству Наталья Кузнецова.

"Претендентки имеют необходимый опыт работы в муниципальной службе и соответствующее образование. Критерии отбора к кандидатам мы выдвигали согласно 136-му областному закону. В нем прописаны требования к высшим должностным лицам муниципальной службы. Обе кандидатуры этим требованиям соответствуют", - пояснила Хисамова.

Она уточнила, что дата заседания дегтярского парламента, на котором депутаты изберут нового градоначальникам, пока не назначена.

"Комиссия только завершила работу, нужно провести консультации с депутатами, а уже потом назначать дату заседания. На определения этой даты у нас есть 30 дней", - уточнила председатель гордумы.

Стоит отметить, что последний конкурс по выборам главы муниципалитета в Дегтярске был объявлен в сентябре 2017 года. Ранее отборы также проходили в городе, однако они проваливались из-за решений председателя конкурсной комиссии. Он упорно "браковал" всех кандидатов, заявляя, что они не соответствуют требованиям к руководителям муниципалитета, которые указаны в законодательстве Свердловской области.

Формально все это время Дегтярском руководил Игорь Бусахин, чьи полномочия истекли еще в октябре 2016 года. Участия в конкурсе по выборам градоначальника он не принимал.

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