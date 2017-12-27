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Экс-консул Сейшел в Екатеринбурге так и не сдал дипномераСегодня в 13:48

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Но пообещал.

Бывший почетный консул Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорь Вожагов до сих не сдал дипломатические госномера. Об этом 26 декабря сообщил глава свердловского управления ГИБДД Юрий Дёмин. По его словам, в ведомство поступила нота от МИД, что соответствующие функции были сняты с консула.

"Поскольку номера не были сданы, был дан указ по задержанию транспортного средства. После этого экс-консул вышел на связь с нами", рассказал Дёмин, добавив, что номера пока не сданы, однако по имеющейся информации транспортные средства стоят без движения. "Это главное", - подчеркнул руководитель управления.

Стоит отметить, что юрист экс-консула Ксения Шумилова ранее заявляла "Уралинформбюро", что дипномера с трех автомобилей Вожагова будут сданы 11 декабря.

Игорь Вожагов лишился дипломатического статуса в конце ноября. Его отставку связывали с "долговым" скандалом. Сам он утверждает, что лишился статуса из-за юридических коллизий при оформлении консульства.

7 декабря 2017 года почетное консульство Сейшельских островов выехало из здания на Гоголя, 15. Вожагов после освобождения от должности улетел на Сейшелы.

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