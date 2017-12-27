Ройзман оказался в хвосте национального рейтинга мэровСегодня в 15:05
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11-й с конца.
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансовый университет при правительстве РФ представили итоговый рейтинг российских мэров за 2017 год. Екатеринбургский градоначальник занял в нем 77 место из 88, передает "Уралинформбюро".
Исследование проводили при помощи заочного анкетирования и опроса экспертов.
Политолог Руслан Мухаметов отметил, что мэр столицы Урала в текущем году редко мелькал в повестке СМИ, что для Евгения Ройзмана "не означает ничего хорошо, если рассматривать с точки зрения политических перспектив".
С коллегой не согласен директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, напомнивший, что информационные "вспышки", связанные с главой города, все-таки были. В основном, правда, скандального свойства: "…Убийство соратником по "Городу без наркотиков" "добрым доктором" Киневым пенсионерки Ледовской из-за квартиры, какие-то обыски, не то из-за украденных, не то подмененных икон и так далее. Не хватило политики. Именно того, что изменяет, желательно, в лучшую сторону, жизнь горожан".
"Ройзман по образованию историк и войти в историю города у него получилось. А Екатеринбургу надо идти дальше, в будущее", - констатировал Андрей Русаков.
Стоит отметить, что градоначальник уральской столицы пытался войти в историю, выдвинувшись на пост губернатора Свердловской области от партии "Яблоко". Этому предшествовал скандал в региональной партячейке, которая отказалась выдвигать одиозного политика на прошедшей ранее конференции. Из-за Ройзмана местное отделение "Яблока" фактически прекратило свое существование – львиная доля членов покинула ряды партии. В итоге мэр Екатеринбурга снялся с предвыборной гонки за главный пост на Среднем Урале, заявив, что не смог преодолеть муниципальный фильтр. Масла в огонь подлила глава ЦИК России Элла Памфилова, которая заявила, что есть ряд вопросов по легитимности выдвижения Ройзмана в губернаторы от "Яблока".
Первое место в нацрейтинге мэров занял глава администрации Тюмени Александр Моор, второе - глава Уфы Ирек Ялалов, третье - мэр Москвы Сергей Собянин.
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